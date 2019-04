Grimma

Es ist angerichtet: Auf dem Tresen stehen Salat mit Jogurt-Dressing und frischen Kräutern, Königsberger Klopse und Kartoffeln – alles selbst zubereitet vom Hauswirtschaftszweig der Waldwerkstatt, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie.

Planen, Speisekarte schreiben, kalkulieren, einkaufen und das Budget im Auge behalten – alles, was zum Kochen gehört, ist auch Teil des Projekts im Kinder- und Jugendhaus „Come In“ in Grimma, das in der Regel erst nachmittags bevölkert wird. „Die Jugendlichen sollen lernen, Dinge selbst zu tun und in ihren Alltag zu übernehmen“, sagt Fachanleiterin Susann Gotter-Florenz, die bei der Waldwerkstatt schon seit vielen Jahren Stützunterricht gibt.

Alltagstaugliche Nachhilfe bei Mathe und Deutsch

Mathe und Deutsch trainieren sie beim Kochen und Planen sehr lebensnah. Manche machen zum ersten Mal eine Tomatensauce selbst. „Sie stellen fest, dass es wirklich besser schmeckt als Fertiggerichte“, erzählt Gotter-Florenz, die immer wieder mal die Ernährungspyramide ins Spiel bringt und Gesundes wie frische Salate oder Möhreneintopf anregt. Jenseits aller Moden und Trends ist für sie das Wichtigste, dass man selbst und zusammen kocht.

Für Steve ist das Projekt genau das Richtige. Kochen sei für ihn Hobby und Leidenschaft. Das glaubt man ihm sofort, wenn man sieht, mit welcher Hingabe er sich um die Mehlschwitze kümmert. Sein Ziel ist eine Lehre in der Küche. Die Zeit in der Waldwerkstatt sei eine gute Vorbereitung: „Man kann viel lernen, über Probleme reden, und mit Terminen oder Ämtersachen gibt es Hilfe“, sagt er.

Küche im Jugendhaus bietet ruhigen Modus

Die Teilnehmer des hauswirtschaftlichen Zweigs sind neuerdings öfter im „Come In“. „Früher waren sie mehr in den Küchen von Diakonie-Kitas und -Heimen“, sagt Projektleiterin Nicole Möller. „Aber so von null direkt in den Betrieb an die Basis, das ist für viele schwierig“. Im „Come In“ bekämen sie einen geschützten Rahmen und ein ruhigeres Tempo.

Nebenbei trainieren die Jugendlichen auch Dinge wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Umgangsformen. „Erst bekommen die Gäste“, erinnert Susann Gotter-Florenz, „und dann essen wir gemeinsam“. Zusammen am Tisch sitzen – eine Jugendliche erzählt, das hätte es bei ihr zu Hause nie gegeben. Aber mit ihrem kleinen Sohn will sie es anders machen.

Von LVZ