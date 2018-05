Landkreis Leipzig

Sie werden ihr Wissen hoffentlich nicht so oft anwenden müssen, aber für den Notfall sind die Familienpaten jetzt vorbereitet: Kürzlich trafen sich die Ehrenamtlichen des Diakonie-Projekts zur Schulung „Erste Hilfe am Kind“. Gemeinsam mit Miriam Domnick vom Arbeiter-Samariter-Bund in Kooperation mit der AOK erfuhren sie, wie man mit Wespenstichen, Schürfwunden und Stürzen umgeht. Außerdem legten sie selbst Hand an, übten Herzdruckmassage und stabile Seitenlage.

Zeit an junge Familien zu verschenken

Zurzeit gibt es 24 Familienpatenschaften, in denen etwa 37 Kinder betreut werden. „Jederzeit suchen wir zuverlässige, liebevolle Freiwillige im gesamten Landkreis mit einem Herz für Kinder, die Zeit zu verschenken haben, eine junge Familie unterstützen möchten und sich ein erfüllendes Ehrenamt wünschen“, sagt Projektkoordinatorin Doris Ring.

Schulungen und Erfahrungsaustausch

Bestens gewappnet für Schürfwunden und Wespenstiche: Famileinpaten der Diakonie in erster Hilfe geschult. Quelle: Cornelia Killisch

Bedarf besteht vor allem in Grimma und Umgebung, Colditz, Naunhof, Belgershain, Bad Lausick, Rötha, Neukieritzsch, Borsdorf, Groitzsch, Wurzen und Pötzschkau. Die Freiwilligenzentrale bietet regelmäßige Schulungen, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Feiern und Ausflüge für Familien und Paten sowie eine Aufwandsentschädigung. Auch interessierte Familien können sich gern melden.

Kontakt: Diakonie-Freiwilligenzentrale Grimma, Markt 2, Telelefon 03437 701622 fz.grimma@diakonie-leipziger-land.de

Von LVZ