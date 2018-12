Landkreis Leipzig/Grimma

Die kreiseigene Immobilie in der Leipziger Straße 42 in Grimma wird verkauft. Der Kreistag beschloss kürzlich, das Gebäude an die Diakonie Leipziger Land zu veräußern. Der Grundstückskauf schließt auch das Gebäude Karl-Marx-Straße 17, Haus 5a, ein. Dass sich der Kreis von der Villa trennen will, ist seit 2016 beschlossene Sache. Das damalige Unterbringungskonzept stellte die verschiedenen Verwaltungsstandorte im Landkreis auf den Prüfstand und entwickelte mittel- und langfristige Perspektiven. Bereits damals wurde für das in der Leipziger Straße untergebrachte Gesundheitsamt eingeschätzt, dass das Haus nicht als Bürogebäude geeignet sei. „Auch nach einer notwendigen baulichen Sanierung ist kein Zuschnitt gemäß den Prämissen des Unterbringungskonzepts zu erreichen“, so die damalige Analyse. Bereits vor drei Jahren wurde ein Verkauf favorisiert.

Giftstoff Naphthalin nachgewiesen

Bei der Villa komme hinzu, dass eine erhöhte Konzentration des Giftstoffes Naphthalin nachgewiesen wurde. Dies habe eine Expertise ergeben, heißt es seitens des Landratsamtes. Zur Zeit ist das Gebäude ungenutzt und im Keller und Erdgeschoss entkernt. Eine Modernisierung durch den damaligen Landkreis erfolgte im Jahr 1992. Gebaut wurde die Villa um das Jahr 1860.

Diakonie belegt schon jetzt Räume auf dem Grundstück

Jüngeren Datums ist das Gebäude in der Karl-Marx-Straße 17, das sich auf dem gleichen Grundstück befindet. Der mehrgeschossige Bürobau wird vom Psychosozialen Dienst des Gesundheitsamtes genutzt. Außerdem befinden sind hier Anlaufstellen des Ausländer- und des Behindertenbeauftragten. Das Trägerwerk Soziale Dienste unterhält an dem Standort eine Suchtberatungsstelle. Auch die Diakonie selbst ist bereits mit einer Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie täglichen Betreuungsangeboten präsent. In den Räumen nebst Küchen finden regelmäßige Treffen von Selbsthilfegruppen statt.

Psychosozialer Dienst und Trägerwerk Soziale Dienste bleiben vor Ort

„Die Planungen der Diakonie sehen vor, beide Gebäude auch zukünftig für soziale Zwecke zu nutzen“, berichtet die Zweite Landkreis-Beigeordnete Ines Lüpfert. Das Zusammenspiel der bereits jetzt vorhandenen Angebote im Sinne von Hilfen unter einem Dach, habe sich in der Vergangenheit bewährt und soll auch künftig beibehalten werden, hieß es. Nach dem Eigentümerwechsel sollen der Psychosoziale Dienst des Gesundheitsamtes sowie das Trägerwerk weiter vor Ort bleiben. Dafür sei die Anmietung des kompletten ersten Obergeschosses durch den Landkreis geplant. Im Mietvertrag soll weiterhin die Nutzung eines Büros im Erdgeschoss für den Behinderten- sowie den Ausländerbeauftragten vereinbart werden.

Fortführung der Beratungsarbeit für Suchtkranke

Für die Anmietung der Räumlichkeiten wurde ein Mietpreis von 5,50 Euro je Quadratmeter zuzüglich 2,50 Euro Betriebskosten verhandelt. Der Kaufpreis, der dem ermittelten Verkehrswert entspricht, liegt bei 640 000 Euro. Insgesamt misst das gesamte Grundstück knapp 2000 Quadratmeter. Unterm Strich zeigte sich der Landkreis mit dem Verkauf zufrieden: Das Angebot der Diakonie ermögliche eine Fortführung der gut gewachsenen Strukturen für sucht- oder psychisch kranke Menschen sowie gleichzeitig eine Zukunft für das derzeit ungenutzte ehemalige Gesundheitsamt.

Von Simone Prenzel