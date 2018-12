Grimma

Ihr viel beachteter Kriminalfall sorgte für Schlagzeilen in der Zeitung, wurde vom MDR-Fernsehen nachgestellt und im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt. Man hatte sie sogar ins „Riverboat“ eingeladen. Die heute 95-jährige Bertha „Bertl“ Forner aus Schmorditz ist froh, der Einladung auf die Showbühne damals nicht gefolgt zu sein: „Alle Welt hätte mich ausgelacht: Guckt mal, die Alte auf der Couch, so hat die sich an der Nase herumführen lassen.“

Von wegen. Bertl Forner ist die vielleicht mutigste Oma Sachsens! Als sie an jenem Sommertag des Jahres 2014 von der Gartenarbeit zurück ins Haus kam, stand die Kellertür sperrangelweit offen. Ihr war sofort klar: Hier stimmt was nicht. Die hochbetagte Dame lief die Stufen hinab. Plötzlich stockte ihr der Atem: „Da versteckte sich ein dicker Mann, so zwischen 50 und 60 Jahre alt.“ Bertl nahm allen Mut zusammen: „Was wollen Sie hier? Wer sind Sie? Raus mit Ihnen, aber fix.“

Damals ließ Bertl den Dieb laufen

Nachdem der Einbrecher verschwunden war, machte Bertl eine schlimme Entdeckung: Die 50 Euro, die sie sich für den Arztbesuch am nächsten Tag auf der Nähmaschine griffbereit zurechtgelegt hatte, sie fehlten, waren einfach weg. „Na warte, du Schuft“, entfuhr es ihr. Wild entschlossen, den Dieb zu stellen, rannte sie auf die Straße. „Das erste Auto fuhr weiter, der nächste Fahrer ging auf die Klötzer, sackte mich ein und nahm auf mein Geheiß die Verfolgung auf.“

Der Dieb lief ihr an der nächsten Kurve beinahe in die Arme: „Ich will meine 50 Euro zurück“, rief die Verfolgerin. Der Sachse rückte den Schein heraus und sah dann zu, dass er Land gewann. „Ihm fehlten zwei Zähne im Oberkiefer. Armes Schwein, dachte ich, lässt ihn laufen“, erinnert sich Bertl Forner. Genau das hat sie längst bereut. Zu Hause angekommen, stellte sie fest, dass 80 Euro im Portemonnaie fehlten, genauso wie die Silbertaler und Gedenkmünzen im Bücherschrank.

Verfahren wurde vor einigen Jahren eingstellt

„Selbst den Goldring meiner Mutter hat der Kerl gemaust.“ Die 800 Kronen, das Restgeld von der Kur in Marienbad – „gemopst“. Tage später kam heraus, dass der Mann auch die Geldbörse aus Saffianleder mitgehen ließ. Die Polizei habe ihr Möglichstes getan, versichert die Geschädigte: Spuren wurden gesichert, sogar ein Phantombild hatten die Beamten erstellt. Dafür chauffierte man Bertl wie Graf Koks oder besser Gräfin Cosel extra mit dem Toniwagen ins Polizeirevier.

Es dauerte kein Jahr, da bekam die Schmorditzerin einen Brief der Staatsanwaltschaft. Das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden, hieß es. Sollte der Täter noch gefunden werden, erhalte sie Bescheid. Jetzt war es tatsächlich so weit. Bertl hätte nie und nimmer mehr damit gerechnet: „Die Staatsanwaltschaft teilte mir mit, dass sie den Kerl gefasst hätten. Er muss später ein noch viel größeres Ding gedreht haben. Jedenfalls erwartet ihn nun eine viel härtere Strafe als die, die ihm damals gedroht hätte.“

Bertl denkt heute noch an die Tat

Gegen den 53-jährigen Beschuldigten ist wegen schweren Raubes Anklage vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Leipzig erhoben worden. „Dafür sieht das Gesetz in der Regel eine Freiheitsstrafe von mindestens drei und höchstens von 15 Jahren vor“, sagte Staatsanwalt Felix Mezger auf LVZ-Nachfrage.

Dass dem Dieb die lange zurückreichende Tat offenbar über den Abgleich von Fingerspuren zugeordnet werden konnte, erfüllt die Schmorditzerin zwar mit Genugtuung: „Dennoch, ich wünschte, mir wäre das alles erspart geblieben. Ich bekomme den Anblick des Mannes bis heute nicht aus dem Kopf.“ Zwar habe die Versicherung gezahlt, aber die Erbstücke ihrer Mutter seien unwiederbringlich weg.

Keine Zivilklage angestrebt

Nachbarn und Freunde betonten ihr gegenüber immer wieder, dass sie doch Glück im Unglück gehabt hätte: Der Dieb hätte auch aggressiv werden können ... Wie auch immer: Bertl Forner quälen noch so viele Fragen: „Wieso ich? Wohin wurde das Diebesgut verscheuert?“ Nein, eine Zivilklage werde sie nicht anstrengen. „Warum sollte ich jetzt noch Geld locker machen? Ich habe keinen Rechtsschutz. Zu holen ist bei dem Mann sicher ohnehin nichts.“

Von Haig Latchinian