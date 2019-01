Trebsen

Ein Einbrecher ist an der Sicherung einer Werkstatt in Trebsen gescheitert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss er sich am zurückliegenden Wochenende an dem Objekt zuschaffen gemacht haben. Bemerkt wurden die Einbruchsspuren am Montag früh.

Zugang zum Lager- und Werkstattbereich

Den Angaben zufolge ging der Dieb am Ende aber doch ohne Beute aus. Rekonstruiert wurde, dass sich der Täter durch Aufhebeln eines Torflügels Zugang zum Lager- und Werkstattbereich einer Trebsener Firma verschafft hatte, um anschließend im Büro „ausgiebige Beute“ zu machen. Die Bürotür allerdings stellte sich für ihn als unlösbares Hindernis heraus, so dass er an dieser scheiterte.

Erheblichen Schaden verursacht

Auch der Weg durch ein Fenster des Heizraumes und der durch das Terrassenfenster im Obergeschoss führten ihn nicht zu erhofftem Diebesgut. So zog er ohne Beute von dannen, hinterließ aber bei seinen Einbruchsversuchen an den verschiedenen Stellen nicht unerheblichen Schaden.

Der Geschäftsführer (46) informierte über das Geschehen die Polizei, die nun auch in diesem Fall wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Von LVZ