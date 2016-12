Trebsen. Unheimlich gestaltete sich die Nacht von Heiligabend zum ersten Feiertag für eine Trebsener Familie. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Frau des Hauses gegen zwei Uhr laute Geräusche in der Wohnung. Im ersten Moment vermutete sie, dass eines der Kinder wach geworden war und begab sich in den Flur, um nachzusehen. Dort fielen ihr sogleich mehrere geöffnete Schränke und Schubläden auf, weshalb sie aus Angst ihren Mann weckte. Gemeinsam betrat das Paar die restlichen Räume der Wohnung, traf jedoch keinen Einbrecher mehr an.

Vermutlich hatte die 36-Jährige den oder die Täter mit ihrem Wachwerden und Auftreten verscheucht. Gestohlen hatte der Dieb ein Mobiltelefon, mehrere Fotoapparate und die Handtasche der Frau, inklusive Bargeld, EC-Karten und dem Führerschein. Der nächtliche Schrecken endete, als die Polizei erschien. Die Beamten stellten fest, dass der oder die Täter über ein Kellerfenster eingestiegen waren. Trotz einer sofortigen Suche im Umkreis des Tatortes, konnte kein Einbrecher gestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von bis