Großbardau/Grimma

Bereits am vergangenen Wochenende (5. bis 8. Oktober) ereignete sich ein Diebstahl in Großbardau bei Grimma: Die Täter stahlen von einem Firmengelände am Weinberg ein verpacktes „Sektionaltor“ aus Stahl – Typ ISO40.

Dieses wiegt 288 Kilogramm, ist 4,50 Meter breit und hat einen Wert von über 2.300 Euro. Es wurde im Außenbereich in einem Regal gelagert. Höchstwahrscheinlich gelangten die Täter über eine niedrige Mauer vom Nachbargelände einer angrenzenden Firma auf das Areal.

Zeugen des Diebstahls gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die den Einbruch gesehen haben. Wer hat am Wochenende in Großbardau Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Diebstahl des Tores in Verbindung stehen könnten? Wer weiß, wo das Tor derzeit gelagert wird oder wo es verbaut werden soll? Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3, zu melden, Telefon: 03437 708925100.

Von LVZ/gap