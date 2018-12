Wochenlanger Streit um den eingezogenen Gewerbeschein ließen die Sorgenfalten bei Klaus Dietze immer tiefer werden: Jetzt gibt der in Threna wohnende Cheforganisator der Deutschen Pokermeisterschaften Entwarnung. Das Turnier wird wie geplant am 28. und 29. Dezember in Leipzig stattfinden.