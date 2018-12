Bad Lausick

Zu Jugendlichen aus Leipzig und dem Leipziger Umland, die sich in der Nazi-Diktatur der Gleichschaltung und Vereinnahmung zu entziehen versuchten, recherchierten Schüler des Brandiser Gymnasiums. In Kooperation mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig entstand eine Ausstellung, die seit dem Sommer durch den Landkreis tourt. Vom 10. bis 21. Dezember macht sie in Bad Lausick Station. Sie wird in der Evangelischen Schule für Sozialwesen „ Luise Höpfner“ gezeigt. Eingebunden ist eine Lesung des Leipziger Autors Johannes Herwig aus seinem im vergangenen Jahr erschienenen (Jugend-)Roman „Bis die Sterne zittern“ am 13. Dezember, 17 Uhr.

Zeitgeschichtliche und künstlerische Auseinandersetzung

„Es war kein geschlossenes Weltbild, das hinter diesem Aufbegehren stand, sondern der Impuls, etwas Eigenes entgegenzusetzen, sich nichts vorschreiben zu lassen“, sagt Marcus Stöver vom Flexiblen Jugendmanagement des Landkreises Leipzig. Er konzipierte dieses Projekt. „Kein Bock auf...! Rebellische Jugend im Nationalsozialismus“ heißt die Ausstellung, die so etwas wie ein Extrakt ist. Und die, das ist Stöver besonders wichtig, „eine positive Identifikation ermöglicht“ und damit ein Jahrzehnte zurückliegendes Geschehen entstaubt und in die Lebenswelt heute Heranwachsender holt. Dank der Zusammenarbeit mit der Galerie wurde eine zeitgeschichtliche wie künstlerische Auseinandersetzung möglich, die die Historie mit „universellen Fragen des Heranwachsens und der Suche nach dem richtigen Platz in der Welt verbinden“. Unterstützt wird das Projekt durch den Kinder- und Jugendring und die Lokale Partnerschaft für Demokratie.

Projekt nimmt Lehrinhalte auf

„Unsere Schüler sollen explizit erleben, wie Jugendarbeit funktioniert, auch die politische. Sie sind ja Multiplikatoren, die das später in der Praxis umsetzen werden“, sagt Tilman Schön, der an der Evangelischen Schule künftige Erzieher unterrichtet. Das Projekt treffe genau Lehrplan-Inhalte. Deshalb gebe es für Erzieher im zweiten Schuljahr einen Workshop, der die Intentionen der Ausstellung vertieft. Um über die Bildungseinrichtung hinaus nicht nur mit der Schau in die Kurstadt hinein zu wirken, sei die Lesung mit Johannes Herwig öffentlich.

20-Jährige Brandiserin koordiniert die Ausstellungen

Die Ausstellung, die bisher in Brandis, Wurzen, Grethen und Leipzig zu sehen war, zu begleiten, ist eine der Aufgaben von Lea Döring. Die 20-jährige aus Brandis absolviert beim Kinder- und Jugendring bis zum nächsten Sommer ein Freiwilliges Soziales Jahr, um sich damit auf ihr Studium Soziale Arbeit vorzubereiten. „Politische Jugendarbeit ist wichtig, um die Jugendlichen zu kritischen Mitbürgern werden zu lassen, die Dinge hinterfragen, sich eine Meinung bilden, sich einbringen“, sagt sie. Ihr Kontakt zum Jugendring entstand 2015, als sie mit anderen Brandiser Jugendlichen nach Israel reiste. In den Herbstferien brachte sie sich in die Fahrradwerkstatt auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick ein, und sie gewinnt Stück für Stück Einblicke in die Struktur der Jugendarbeit im Landkreis.

Gemeinsames Camp mit mehreren Gruppen

Am Ende ihres durch die Sächsische Jugendstiftung geförderten Jahres steht ein eigenes Projekt: „Etwas zur Jugendbeteiligung im Landkreis. Ich möchte bestehende Gruppen zusammenführen, denke an ein gemeinsames Camp.“ Für Andreas Rauhut, der das Bad Lausicker Büro des Jugendringes leitet, trifft sie damit einen Nerv: „Das passt ideal in die Zeit. Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, solche Bestrebungen junger Leute und die Kommunen zu unterstützen.“

Von Ekkehard Schulreich