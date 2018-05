Parthenstein/Großsteinberg

Ganz aus dem (Wald-)Häuschen war am Freitag Ridarda Merseburg. Die Leiterin der gleichnamigen Großsteinberger Kindertagesstätte hatte gerade erfahren, dass ihre Einrichtung den ersten Platz beim Teddy-Cup am 24. April in der Naunhofer Parthelandhalle gewonnen hat. „Das überrascht mich total“, gestand sie. Ein Lohn für die intensiven Bemühungen der Kita, den Kleinen sportliche Aktivitäten näherzubringen.

Schon lange prangt neben der Eingangspforte die Plakette, die die Tagesstätte als bewegte Kita ausweist. Das heißt, in ihr wird viel Wert darauf gelegt, dass die Kleinen ihre Gelenke in Schwung halten. Und das mit Freude an der Sache. Nichtsdestotrotz haben sich die Fünf- und Sechsjährigen extra intensiv auf den Teddy-Cup vorbereitet, in dem 180 Mädchen und Jungen aus den Kitas von Naunhof, Belgershain und Parthenstein in sieben Disziplinen gegeneinander angetreten waren.

Gesamtsieger wurde Linus Frühauf aus der Fuchshainer Kindertagesstätte „Weltentdecker“. Den zweiten Platz belegte Philip Bosniatzki aus Lindhardt, der im Großsteinberger „Waldhäuschen“ betreut wird und damit der Einrichtung einen zweiten Erfolg bescherte. Auf Platz drei kam Tony Heyer aus der Klingaer Kita „Gänseblümchen“.

„Diesmal wurden mehrere Rekorde gebrochen, die über viele Jahre galten“, resümierte der Präsident des Aktivsportvereins Saxonia, Michael Schramm, der alle bisherigen 13 Auflagen des Teddy-Cups maßgeblich vorbereitet hat. Beim Dreierhopp beispielsweise sei ein Fuchshainer Kind rund einen Meter weiter auf über 4,70 Meter gesprungen.

„Von dieser Art Veranstaltungen sollte es mehr geben“, urteilte Jan Rodewald vom Kreissportbund, der den Teddy-Cup unterstützte. Inzwischen habe sich ein solcher schon in Deuben etabliert; derzeit soll versucht werden, auch einen in Wurzen ins Leben zu rufen. „Über diese Wettkämpfe stellen wir den Kontakt zu Kindertagesstätten her, können schauen, wie es dort um den Sport bestellt ist“, so Rodewald. „Letztlich geht es darum, die Kinder in Vereine zu bekommen.“

Von Frank Pfeifer