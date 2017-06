Der Bauantrag für den künftigen Veranstaltungsraum im Dorf der Jugend in Grimma – in der Alten Spitzenfabrik – soll in den nächsten Wochen eingereicht werden. Allerdings gab es einige Hürden zu überwinden. So hieß es zunächst, der benachbarte, meist leere Parkplatz dürfe nicht genutzt werden, neue Stellflächen müssten her.