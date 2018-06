Grimma

Für eine neue Mission dreht der aus Halle stammende Aktionskünstler Rolf Becker alias Drehorgel-Rolf derzeit seine Werberunden und hat auf dem Markt in Grimma einen Zwischenstopp eingelegt. Allerdings bringen ihn nur noch wenige Menschen tatsächlich mit einer Drehorgel in Verbindung, denn der nun 71-Jährige hat den Trabi als authentisches Markenzeichen für seine teils spektakulären und auch weltweiten Aktionen entdeckt.

Und so ist er mit einer „Rennpappe“ schon auf allen Kontinenten unterwegs gewesen. Stets mit dem Ziel, hier und da für humanitäre Hilfen die Werbetrommel zu rühren. „Dieses Mal geht es nach Vietnam, um dort nach dem Monsun auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad für das Hilfswerk Action Medeor Medikamente zu verteilen“, verrät der Tausendsassa. Vietnam auch deshalb, so Becker, „weil das Land nicht nur für Touristen interessant geworden ist, sondern auch immer mehr für Investoren“.

Den fahrbaren Untersatz hat er aus Merseburg bekommen. Dort stand das gute alte Teil 20 Jahre in einem Museum. Über einen „alten Bekannten“ in Eisleben wurde die fachmännische Instandsetzung des Fahrzeuges organisiert. Trotzdem – kaum zu glauben, dass Drehorgel-Rolf tatsächlich damit nach Vietnam fahren wird. „Natürlich nicht“, kündigte der Marketingprofi an. „Wir bringen den Plastebomber mit einem Frachtflugzeug nach Vietnam und starten dort unsere Tour. Anschließend kommt der Trabi wieder in ein Museum, aber in Hanoi.“

Von Frank Schmidt