Drei Leute, drei Stunden, ein Song: Colditzer Schloss als internationale Hitfabrik

In den gut ausgestatteten Colditzer Studios der Landesmusikakademie tüfteln seit knapp einer Woche sächsische und kanadische Songwriter an neuen Liedern. Vormittags ein Hit, nachmittags ein Hit – das Colditzer Schloss als wahre Hitfabrik. Am Donnerstag, 20 Uhr, präsentieren die jungen Künstler in Colditz die besten ihrer neuen Songs.