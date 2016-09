Brandis/Naunhof. Kurz nach dem Start in Grimma geriet am Dienstag-Nachmittag auf der Autobahn 14 nahe des Dreiecks Parthenaue ein Transporter in Brand. Der Fahrer konnte sich vorher retten. Die Feuerwehren von Brandis und Naunhof mussten jedoch nicht nur das Fahrzeug löschen. Auch Teile der Böschung standen in Flammen. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn gesperrt werden, so dass sich der Verkehr kilometerweit staute.

