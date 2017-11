Dürrweitzschener setzt sich in Ausland ab und lässt Katzen zurück

Nachdem ein Mann nicht zur Arbeit erschien, hat die Polizei am Donnerstag seine Wohnung in Dürrweitzschen (Kreis Leipzig) gestürmt. Der Arbeitgeber hatte sich den Angaben zufolge an die Beamten in Grimma gewandt – in Sorge um die Gesundheit des Angestellten. Als die Polizisten die Wohnung öffneten, stellte sich heraus, dass ganz andere Lebewesen in Not waren.