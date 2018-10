Grimma

Grimmas Sozialdemokraten gehen mit einer Doppelspitze ihre nächsten Aufgaben an. Erstmals in der Geschichte des SPD-Ortsvereins wählten die Mitglieder am Dienstagabend ein weiblich-männliches Führungsduo. Mit Ivonne Müller (49) und Ingo C. Runge (48) agieren von nun an gleichberechtigt eine Vorsitzende und ein Vorsitzender. Die Besetzung mit einem weiblichen und einem männlichen Mitglied an der Spitze war zuvor in der einmütig beschlossenen Satzung verankert worden. Es ist die erste Satzung, die sich der für Grimma, Colditz und Trebsen zuständige Ortsverein gibt.

Arbeit auf mehr Schultern verteilen

„Wir wollen uns ein stückweit zukunftsorientierter aufstellen“, sagte Runge, der vor zwei Jahren Ute Ziegelmeier am Kopf der Grimmaer Sozialdemokraten ablöste. Frauen seien zu wenig sichtbar, auch im Stadtrat herrsche ein Ungleichgewicht. Mit dem Schritt lasse sich die Arbeit auch auf mehr Schultern verteilen, ergänzte Müller, die zuletzt schon als stellvertretende Vorsitzende tätig war. Den fünfköpfigen Vorstand vervollständigen wie bisher Christian Hammer (Kassierer) sowie Peter Schäfer und Martin Reichel (Beisitzer). Alle Kandidaten erhielten einstimmig das Vertrauen der anwesenden neun Mitglieder.

Ziel: Fraktionsstärke im Stadtrat Grimma

Die erste große Aufgabe steht den Sozialdemokraten im nächsten Jahr zu den Kommunalwahlen ins Haus. Dann wollen sie in Fraktionsstärke in den Grimmaer Stadtrat einziehen, wo sie derzeit mit Klaus-Dieter Tschiche und Thomas Glaser nur zwei Vertreter sitzen haben.

Themen im Stadtrat platzieren

Im Ortsverein habe man vielfach über die politischen Themen der Stadt gestritten, so Runge. „Wir haben es mit unseren Positionen aber nie geschafft, echte Diskussionen in den Stadtrat zu tragen“, schätzte er kritisch ein. Den SPD-Vorschlag etwa, wie die zusätzlichen 70000 Euro aus Dresden in der Stadt verwendet werden könnten, habe Oberbürgermeister Matthias Berger vermutlich nur abgeheftet, sagte Runge. Die SPD und überhaupt die Parteien seien in Grimma zu schwach, um für „deutlich mehr politisches Gespräch“ zu sorgen, betonte der 48-Jährige. Fraktionsstärke im Stadtrat sei wichtig für die SPD, „um dort Themen zu platzieren“. Momentan könne sie nicht mal Anträge stellen und sei auch nicht in den Ausschüssen vertreten. „Das lähmt unsere Möglichkeiten.“

Derzeit zählt der Ortsverein 43 Mitglieder, darunter zehn Frauen. Das seien zwei Mitglieder mehr als vor zwei Jahren, erläuterte Runge. Man habe sich auch etwas verjüngen können. Zwei Leute gaben in der letzten Legislatur ihr Parteibuch ab, weil sie mit der Bundespolitik ihrer Partei nicht mehr leben konnten. Es gebe in Grimma nicht nur Freunde der Großen Koalition, sagte Runge.

Funktionalität der Doppelspitze auf Prüfstand stellen

Spätestens zur nächsten Vorstandswahl in zwei Jahren wollen die Genossen die Funktionalität der Doppelspitze auf den Prüfstand stellen. Ivonne Müller ist waschechte Grimmaerin. Die 49-Jährige, verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter, verdient ihre Brötchen als Fachfrau Vertrieb in der Nerchauer DAW-Farbenfabrik. Der SPD trat sie vor fünf Jahren bei und engagiert sich auch im Augustiner-Verein und im Freundschaftskreis Grimma-Bron. Ingo C. Runge wuchs in Worpswede bei Bremen auf und zog 2010 von Berlin nach Grimma. Der verheiratete Vater von vier Kindern arbeitet als Vertriebsleiter bei der Deutschen Bahn. Schon kurz nach seinem 18. Lebensjahr wurde er Mitglied der SPD.

Im zweiten Teil des Abends stand Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) im Mehrgenationenhaus Alte Feuerwehr Rede und Antwort. Vor einem Dutzend Interessenten spannte sich der Bogen vom gesellschaftlichen Zusammenhalt und Klima, über die Wählbarkeit der SPD und das Auseinandersetzen mit AfD-Aussagen bis hin zu den Themen Gemeinschaftsschule, schnelles Internet und Nahverkehr.

Von Frank Prenzel