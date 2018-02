Ebersbacher Bockwindmühle ist flügellahm: Müller Graichen muss aufs Gerüst

Bad Lausick/Ebersbach. Orkan Friederike hat dem Ebersbacher Windmüller ehrenhalber Christian Graichen Arbeit beschert: Die Wucht des Sturmes demolierte einen Flügel der Bockwindmühle, die seit mehr als anderthalb Jahrhunderten am Rand des Dorfes steht. „Das wackelte ganz schön. Auch mein kleines Modell hat was abgekriegt“, sagt Graichen, alles in allem aber froh, das Friederike dem technischen Denkmal nicht mehr Gewalt angetan hat. „Im nehme im Winter immer die schmalen Bretter, Türen sagen wir dazu, heraus.“ Dann finde der Wind eine geringere Angriffsfläche an den vier Flügeln des hölzernen Bauwerks: „Und ich sichere die Mühle mit einem Stahlseil. Die Bremse allein hätte diesem enormen Druck wohl nicht widerstanden.“

160 Jahre als wird die Ebersbacher Bockwindmühle im nächsten Jahr. Christa und Christian Graichen, die sich seit Jahren um den Erhalt des Denkmals kümmern, feierten am Wochenende ein Jubiläum mit einer 60, diamantene Hochzeit nämlich. Christa Graichens Großvater hatte die Mühle 1904 erworben. In den achtziger Jahren schien die Mühle, die längst ausgedient hatte, am Ende zu sein. Doch Graichens, mit dem Dorf und seiner Geschichte verbunden, wollten sie nicht preisgeben. Bemühungen, das Bauwerk zu sichern und instandzusetzen, hatten nach der Wende eine Chance. 1992 wurden neue Ruten genannte Flügel angebracht. Seither ist die Bockwindmühle wieder eine Landmarke – und sie wird von Ausflüglern gern angesteuert. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag steigt Christian Graichen mit den Besuchern mehrfach die schmale Stiege hinauf in die Mühle, erläutert die technische Funktionsweise, erzählt von der schweren Arbeit des Müllers. „Das machen wir noch, so lange wir es können“, sagt er, weiß seine Frau, Tochter, Enkel an seiner Seite. Auf Anmeldung zeigt er die 1959 errichtete Mühle auch Wandergruppen, empfängt Schulklassen, die in der Buchheimer Jugendherberge erlebnisreiche Tage verbringen und sich mal den Wind der Geschichte um die Nase wehen lassen wollen.

Daran soll sich auch nach dem Sturmschaden nichts ändern. „Wenn das Wetter passt, werde ich Holz besorgen, es passend schneiden lassen“, sagt Graichen. Dann dreht er die lädierte Rute nach unten, baut mit der Hilfe des Schwiegersohns vielleicht noch ein Gerüst auf und repariert, was zerschlagen ist: „Wenn es Not tut, hole ich mir Rat bei Arno in Schönau.“ Arno Heinicke, ein Mühlen-Fachmann, der die Breunsdorfer Mühle einst vor der Kohle rettete und auf einen künstlichen Hügel in Schönau setzte. Der stand Graichens mehrfach schon zur Seite, so als 2002 die Bretter der Ruten weit vor der Zeit austauschen musste. Graichen setzt auf Lärche, „Holz aus den heimischen Wäldern“. Langfasrig sei das und damit flexibel, stark harzhaltig und damit robust gegen Witterung, so das eine traditionelle Behandlung mit Leinöl ausreichend sei.

