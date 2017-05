Betreutes Wohnen, Pflegedienst und Tagesbetreuung für Senioren wird es ab Juli in der Beiersdorfer Straße 1a-c in Grimma geben. Das Objekt wird derzeit von den Eigentümern, ETG Bierling Tryka GbR, aufwendig saniert. So sollen 24 altersgerechte, zum Großteil barrierefreie 2- und 3-Raum-Wohnungen entstehen.