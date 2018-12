Grimma

Wenn an einem Sonnabendabend kurz vor dem Weihnachtsfest am St. Augustin-Gymnasium noch Licht brennt, dann ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich in dem am Muldeufer gelegenen altehrwürdigen Gebäudekomplex nicht die aktuellen Pennäler ein Stelldichein gegeben haben, sondern vielmehr ehemalige.

Positive Erinnerungen an einstige Wirkungsstätte

Diese waren von der Bildungsstätte im Rahmen des 58. Ehemaligentreffens dazu eingeladen worden, einstige Mitschülerinnen und Mitschüler zu treffen, sich mit St. Augustin-Gymnasiasten aus noch weiter in der Vergangenheit liegenden Abitur-Tagen auszutauschen und sich darüber hinaus ein Bild vom aktuellen Geschehen an ihrer alten Wirkungsstätte zu machen. Laut Mathe- und Physiklehrer Jens Negwer vom Organisationsteam waren in diesem Jahr 491 ehemalige St. Augustiner der Abiturjahrgänge 1974 bis 2018 der Einladung gefolgt. Unter ihnen der 19-jährige Clemens Martin, der im vergangenen Jahr sein Abitur abgelegt hat und jetzt Medizin an der Uni Leipzig studiert. Und der nach eigenem Bekunden mit ausgesprochen guten Gefühlen an seine einstige Wirkungsstätte zurückgekehrt ist.

„Ich hatte das Glück, in einem überdurchschnittlich schönen Schulgebäude mein Abitur ablegen zu können, und ich habe darüber hinaus sehr viel positive Erinnerungen an jene acht Jahre“, so der gebürtige Bahrener und einstige Theater AG-Leiter, der darob mit umso größerem Interesse den Auftritt der aktuellen und den einer Ehemaligen-Impro-Theatergruppe verfolgt haben dürfte.

Kurzführungen durch das Internat

Darüber hinaus stellte sich beim 58. Ehemaligentreffen die Foto-Arbeitsgemeinschaft vor und wurden Kurzführungen durch das Internat angeboten. Laut Negwer, dessen Organisationsteam von 20 Schülerinnen und Schüler hauptsächlich der 11. und 12. Klassen unterstützt wurde, sind der Einladung zum St. Augustin-Ehemaligentreffen in der Vergangenheit bis zu 700 Ehemalige gefolgt, wobei die ältesten von ihnen die Schule in den 60er-Jahren besuchten. Auch 2019 findet das Treffen wieder am letzten Sonnabend vor Weihnachten am 21. Dezember statt.

Von Roger Dietze