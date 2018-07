Landkreis Leipzig

Als Dankeschön für ehrenamtliches Engagement vergibt der Landkreis in diesem Jahr 1000 Ehrenamtskarten. In Gestalt der Leipzig Regio Card Basic sollen damit Vergünstigungen in touristischen und kulturellen Einrichtungen ermöglicht werden.

Das Landratsamt gab dazu jetzt weitere Modalitäten bekannt. Wer sich für die Ehrenamtskarte interessiert, kann sich ab sofort bei seinem gemeinnützigen Verein, Verband oder einer Einrichtung melden. Entsprechende Antragsformulae und weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Landkreises unter dem Button Bürgerservice zur Verfügung, so Kreissprecherin Brigitte Laux. Die Zusendung der ausgefüllten Anträge erfolge grundsätzlich durch den gemeinnützigen Verein oder Verband, führte sie weiter aus.

Das Dankeschön-Dokument erlaubt dem Inhaber zwölf Monate lang den Besuch diverser Einrichtungen zu vergünstigen Konditionen. „Dazu zählen der Freizeitpark Belantis, der Zoo Leipzig, Schwimm- und Freizeitbäder sowie zahlreiche weitere Einrichtungen in der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen“, erläutert Brigitte Laux. Einen Überblick über die Offerten kann man sich unter www.leipzig-regio-card.de verschaffen.

Zusätzlich bekommen die Inhaber der Ehrenamtskarte ein Guthaben von 50 Euro zur Nutzung von Bus, Bahn und Straßenbahn – gültig bis 31. Dezember 2018.

Finanziert wird die Einführung der Ehrenamtskarte im Landkreis Leipzig durch den Freistaat. Dieser hatte den Landkreisen freie Hand gelassen, was sie mit den Mitteln aus dem Ehrenamtsbudget anfangen.

Der Vergabe der Karten, so Sozialamtsleiterin Karina Keßler, erfolge nach dem zeitlichen Eingang der Anträge im Sozialamt. Ein Rechtsanspruch darauf bestehe nicht.

Die Unterlagen sind zu richten an: Landratsamt Landkreis Leipzig, Sozialamt, Stichwort: Ehrenamtskarte, Brauhausstraße 8, 04552 Borna. Ansprechpartner für weitere Nachfragen sind Senta Liebmann unter Telefon 03433/2412116 (senta.liebmann@lk-l.de) sowie Nils Neu unter der Nummer 03433/2412137 (nils.neu@lk-l.de).

Von Simone Prenzel