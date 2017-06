Genau ein Jahr nach der Auflösung seines Rinderbestandes in Großbardau und am Wasserwerksweg hat Arnd Viehweg (66) am Donnerstag in einer von ihm einberufenen Pressekonferenz seine schweren Vorwürfe gegenüber dem Landratsamt des Kreises Leipzig erneuert. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen angeblicher Rechtsverstöße als unbegründet eingestellt.