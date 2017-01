Grimma. Erinnerungen an dramatische Stunden wurden am Mittwoch im Zimmer des Grimmaer Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) wach. Vor allem aber auch Erinnerungen an die tatkräftige Hilfe von sechs stämmigen Bauhof-Männern aus der Muldestadt um Stefan Schuricht.

Es passierte am 1. Juni 2016 im niederbayrischen Simbach am Inn. Nach extremem Regen hatte sich durch ein verstopftes Unterführungsrohr des Simbachs ein Stausee gebildet. Als der Damm brach, ergoss sich eine Sturzflut durch die 10 000-Seelen-Stadt. „Unsere Hausmauer ist das Ufer vom Simbach“, verdeutlicht Gitti Kammergruber (31) die Dramatik für ihre Familie. Schon am Morgen jenes Mittwochs kämpfte sie im Keller gegen die Wassermassen, später half die Feuerwehr mit Pumpen. „13.37 Uhr kam dann die Flutwelle“, weiß sie noch auf den Punkt. „In zwei bis drei Minuten stand das Wasser im Erdgeschoss.“ Die zweifache Mutter war mit ihrem jetzt elfjährigen Sohn Bastian allein im Haus, zwei Polizisten retten beide durch ein Fenster der ersten Etage. „Es war sehr knapp“, schaudert es die Frau noch heute. Der fünfjährige Julian war zum Glück bei der Tante, ihr Mann Roman (30) traf von der Arbeit kommend zwei Stunden nach der Rettungsaktion zu Hause ein. Da sammelte er noch die vier Königspythons ein, die die Familie neben Hund, Katze und Eidechsen hielt.

Kammergrubers standen vor einem Scherbenhaufen – und fanden doch schnell Hilfe in Gestalt eines sechsköpfigen Bauhof-Trupps, der sich von Grimma aus auf den Weg nach Simbach gemacht hatte. „Wir wissen, wie schlimm Katastrophen sind, aber auch, wie wichtig Hilfe ist“, so Rathauschef Berger. Grimma wollte etwas zurück geben. Ausgerüstet unter anderem mit zwei Schmutzwasserpumpen, zwei Notstromaggregaten, Kärcher und Kettensäge packten die sechs Grimmaer drei Tage lang zu. Sie holten Schlamm aus den Häusern zweier Familien und halfen beim Entrümpeln. Auch bei der Bachbett-Beräumung kamen sie zum Einsatz.

Ein halbes Jahr später rückte die vierköpfige Familie Kammergruber nun spontan und vollzählig in Grimma an, um Danke zu sagen. Die Wiedersehensfreude war groß. Die Bauhof-Leute „haben nicht nur körperlich, sondern auch seelisch geholfen“, so die 31-jährige Mutter über tröstende Worte in den Tagen nach der Katastrophe. „Es waren sechs Goldjungs.“ Jedem Goldjungen hatte die Familie hübsch verpackt was für den Gaumen mitgebracht – Münchner Bier und Geselchtes. Dazu jeweils ein Stein aus dem Simbach, versehen mit einem Spruch. „Ihr habt uns gezeigt, was Zusammenhalt bedeutet“, steht etwa auf einem der Steine.

Das betroffene Haus gehört Kammergrubers nicht. Sie wohnten dort zur Miete und zogen nach dem Unglück auch nicht wieder ein. Jetzt wollen sie im Nachbarort ein eigenes Haus bauen – am Berghang, fern vom Bach. In Grimma bekam die Familie am Mittwoch noch eine persönliche Stadtführung vom Bauhof-Team. Von ihrer Ferienunterkunft in Kaditzsch aus hatte sie auch schon Leipzig erkundet. Und in der Schiffsmühle gab es Dienstag gemeinsam mit den Helfern jener schweren Tage ein gemeinsames Essen.

