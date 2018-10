Einbrecher klauen Schmuck aus Haus in Dürrweitzschen

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Dürrweitschen erlebten jetzt eine böse Überraschung: Am Wochenende wurde bei ihnen eingebrochen.

In ein Einfamilienhaus in Dürrweitzschen ist am Wochenende eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: dpa