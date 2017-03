Grimma. Montag, kurz vor sechs Uhr, als die Mitarbeiterin (38) einer Fleischerei in Grimmas Straße des Friedens die Eingangstür zum Laden aufschließen wollte, bemerkte sie, dass ein Einbrecher die Glastür des Eingangsbereiches nach innen gedrückt hatte. Durch den Spalt gelangte der Täter nicht ins Geschäft, so dass er einen anderen Weg – durch ein offenstehendes Seitenfenster – suchte, wie die Polizeidirektion Leipzig nachvollziehen konnte. Die 38-jährige Angestellte rief die Polizei. Die sicherte den Tatort. Der Dieb war durch das Fenster in die Fleischerei eingestiegen, durchsuchte schließlich den Verkaufsraum und bediente sich an den Lebensmitteln. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von thl