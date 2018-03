Einbrecher scheitern in Grimmaer Grundschule am Tresor

Grimma. In die Grimmaer Grundschule in der Lorenzstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür zum Gebäude auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam weitere Türen – zum Sekretariat sowie zum Computer- und Musikkabinett. Die Täter durchwühlten Räume und Mobiliar.

Schließlich versuchten sie, einen Tresor auf einen Handwagen zu laden und damit wegzufahren. Das misslang – der Tresor war offenbar zu schwer. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 2000 Euro angegeben.

Der Hausmeister der Schule hatte Montagmorgen den Einbruch entdeckt und die Polizei informiert. Die Ermittlungen laufen.

