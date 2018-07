Grimma

Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in die Halle des Bauhofes in Grimma ein. Mit einem dort geparkten, orangefarbenen VW Transporter transportierten sie Freischneider, Laubgebläse, Motorsensen, Winkelschleifer, Akkuschrauber, Kettensägen und weiteres Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro ab.

Am Nachmittag fand sich der T 5 auf einem Feldweg ohne die Werkzeuge nahe der Ortschaft Sachsendorf an. Der VW stand offen und der Schlüssel steckte. Nach der Spurensicherung wurde der Eigentümer mit der Bitte informiert, den VW zu übernehmen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von LVZ