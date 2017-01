Brandis/Beucha. Wer kennt sie nicht, Schwester Agnes auf dem Hühnerschreck? Auch Beucha hat einen Publikumsliebling! Doch anders als der Star des DDR-Fernsehens ratterte und knatterte Beuchas Gemeindeschwester Edith Koch auf dem SR 2 nicht nur mit weißem Häubchen von Patient zu Patient, sondern noch dazu mit Ehrendoktortitel. So sehr sie sich dagegen wehrte – die dankbaren Dorfbewohner nannten sie, ganz ohne universitären Schnickschnack, „Doktor Edith“. Mancher Arzt, der frisch von der Hochschule kam, holte sich in ausweglos scheinenden Situationen nicht umsonst bei ihr Rat: „Doktor Edith, was machen wir?“

Gestern feierte Schwester Edith ihren 90. Geburtstag. Beinahe im Minutentakt klingelte das Telefon und läutete es an der Tür. Traudi, Uschi, Gisela – es war ein bisschen wie früher in der Sprechstunde. Nur kamen all die Lieben nicht mit Wunden und Wehwehchen, sondern mit Blumen und Pralinen. Sogar Wieland Kunz, einstiger Hausarzt in Beucha, herzte seine Schwester: „Anfangs wohnte ich noch in Leipzig, war dadurch nicht immer vor Ort. Schwester Edith sprang wie selbstverständlich für mich ein, ob wochentags oder an Wochenenden. Ein Anruf genügte, und sie war meine verlängerte Hand.“ Die Gemeindeschwester und spätere Sprechstundenhilfe gab Spritzen, legte Verbände an oder verabreichte Medikamente. Höhensonne für die Babys, Rotlicht gegen Ohrenschmerzen, Lichtkasten bei Rheuma – besonders beim Verarzten von offenen Beinen erwarb sich die Schwester große Verdienste. „Ich dachte immer, wir waren den Kollegen im Westen weit unterlegen. Denkste! Einmal versorgte ich die Wunden eines Westbesuchs. Die sahen nicht anders aus, nun wusste ich, jenseits der Grenze kochen die auch nur mit Wasser“, berichtete „Dr.“ Edith.

Anerkennende Worte gab es auch von Brigitte Süptitz, der Vorsitzenden des Heimatvereins: „Mein Sohn Ingo hatte sich beim Spielen mal Fädelperlen in die Nase gesteckt und schrie, weil er sie nicht mehr rausbekam. Also nichts wie hin zu Schwester Edith, die half sofort.“

Die Ur-Beuchaerin wollte schon immer Schwester werden. Sie ließ nie locker, auch wenn sie als 14-Jährige zunächst in der Fleischerei anpacken musste. Als die Amerikaner nach dem Krieg den Schwesternbund verboten hatten, schien der Traum geplatzt, bis sich die junge Frau im St. Georg um die Ausbildung zur Krankenschwester beworben hatte. Mit Erfolg! Mitte der 50er-Jahre sprach sie Bürgermeister Martin Claus an und fragte, ob sie in Beucha als Gemeindeschwester anfangen möchte – ihr Traum ging in Erfüllung.

Als ein Epileptiker am Bahnsteig einen Anfall bekam und kopfüber ins Gleisbett stürzte, als das Schneidemesser eines Ernteautos versehentlich herunter klappte und den Fuß einer Passantin abtrennte, als ein Motorradfahrer gegen eine Hausmauer prallte – Schwester Edith, Trägerin der Hufeland-Medaille, leistete Erste Hilfe. Die Familie war ihr Kraftquell. Ehemann Herbert rückte im Notfall auch mit aus, etwa, als ein Junge beim Schlittschuhlaufen auf dem Kirchbruch stürzte und sich an einem Ast das Auge ausstach. „Herbert brachte das Kind mit dem Fahrrad zum Arzt“, sagte die Jubilarin. Tochter Dagmar ergänzte: „Als es unserer Mutter mal nicht gut ging, sprang sogar meine Schwester Bärbel ein. Sie war Oberschülerin, stempelte vorübergehend Rezepte und sortierte Karteikarten.“

Bis zur Rente war Edith Koch für ihre Patienten da – danach pflegte sie erst ihre Schwiegermutter, dann ihren schwer erkrankten, inzwischen verstorbenen Mann. Die vielfache Ur-Großmutter blieb aktiv, lernte den Nachfolger von Doktor Kunz an und sorgte dafür, dass die Praxis im Ort blieb. Für ihr Alter ist sie fit wie ein Turnschuh, deshalb war sich gestern die Geburtstagsrunde einig: „Wir sehen uns wieder, spätestens in zehn Jahren – zum 100.“

Von Haig Latchinian