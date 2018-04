Eintauchen in die Welt chemischer Labors

„Historischer Streifzug durch das chemische Labor“ ist die neue Sonderausstellung im Wilhelm Ostwald Park Großbothen bei Grimma überschrieben. Der Besucher geht auf eine Zeitreise, die bei den Alchemisten beginnt und bis in die Moderne reicht. Clou ist ein Pult, an dem der Besucher – per Touchscreen – in alten Büchern der Chemie stöbern kann.