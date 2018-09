Colditz

Ein voll bepacktes Auto mit Berliner Kennzeichen fuhr am Dienstag im Innenhof des Colditzer Schlosses vor. Am Steuer: Hans-Jürgen Horn, der Präsident der Gesellschaft für Fotografie. Im Laderaum: Hundert Bilder des Jahres 2017. Oder besser gesagt – die ausgewählten 100 besten Bilder aus über 1500 eingereichten Fotos von deutschlandweit 217 Teilnehmern. Damit macht der fotografische Dachverband sein Versprechen wahr und Schloss Colditz wird zum zweiten Mal und fortan regelmäßig Ausstellungsort dieser großen deutschen Fotoschau.

Das Plakat wirbt für die temporäre Ausstellung der 100 besten Fotos auf Schloss Colditz. Das Foto mit dem verzückten Clown stammt von Thomas Kube. Quelle: Thomas Kube

Colditz ist Station auf der Deutschland-Tour

Traditionell wird dieser Fotowettbewerb im März in der Bundeshauptstadt Berlin, wo auch der Sitz der Gesellschaft ist, mit einer großen Vernissage und Preisverleihung eröffnet. Danach gehen die 100 Ausstellungsbilder dann auf Deutschlandtour. Nach Wernigerode im Harz ist nun also Colditz in Sachsen eine weitere Station. Hier werden die Fotos bis zum 15. Oktober im Saalhaus des Schlosses im hinteren Innenhof zu sehen sein.

„Die Idee des Wettbewerbes ist ganz einfach“, so Präsident Horn. Allen Fotografierenden, egal ob Profis oder Amateure, ob Bayern, Berliner, Mecklenburger oder Sachsen,sollte eine Gelegenheit gegeben werden, ihre besten Bilder des jeweils vorangegangenen Jahres einzusenden und sich somit einem Wettbewerb zu stellen. „Das praktizieren wir nun schon 24 Jahre.“ Alle Fotografien zeigen eine ungebrochene und fast grenzenlose Lust am Handwerk. Und jeder Teilnehmer kann neben der Entscheidung der Jury auch noch auf einen Publikumspreis hoffen. Denn an allen Ausstellungsorten können die Besucher ihre Stimme abgeben.

Viele Preisträger kommen aus dem Muldental

Dass Schloss Colditz zu einem nunmehr festen Ausstellungsort geworden ist, kommt auch nicht von ungefähr. „Immerhin beteiligen sich die Mitglieder von unserem Kunst- und Fotoverein Grimma regelmäßig an dieser Fotoschau. Und immer auch erfolgreich: mit vielen Preisträgern und noch mehr Annahmen im Laufe der Jahre“, weiß Thomas Kube, Vereinschef und selbst mehrfacher Preisträger.

So auch diesmal: Mit elf Fotos unter den besten 100 Bildern des Jahres 2017 sind die Muldentaler Fotografen bei dieser Bundesfotoschau vertreten. „Das allein ist aber kein Rekord für uns, denn wir haben es sogar schon einmal auf 14 Bilder gebracht. Allerdings gelang es noch nie, in einem Jahrgang gleich drei Preisträger zu stellen“, betont Kube.

Schau ist Werbung für Schloss Colditz

Genau dies ist beim aktuellen Wettbewerb aber der Fall: Denn mit Andre’ Heidner (Colditz) stammt der Hauptpreisträger aus den Reihen der Muldentaler, genauso wie die beiden Sonderpreisträger Evelyn Zacharias (Colditz) und Gerhard Weber (Grimma). Für weitere zwei Annahmen sorgten Thomas Kube (Grimma) sowie Sylvia Jassmann (Grimma), Ulla Schäfer (Leipzig) und Hubertus Letzner (Grimma) mit jeweils einer Annahme. Ein weiterer Muldentaler ist als Preisträger bei der Fotoschau vertreten: der Colditzer Eberhard Jasinski, übrigens auch ein früheres Mitglieder im Grimmaer Fotoverein.

Cornelia Hippe-Kasten, Geschäftsführerin der Gesellschaft Schloss Colditz und vor Ort fürs Museum und Kulturveranstaltungen verantwortlich, freut sich über die neuerliche Belebung des Saalhauses. „So eine deutschlandweite Fotoschau bewirbt schließlich auch unser Schloss und die Stadt. Dank der Sächsischen Burgen, Schlösser und Garten Gesellschaft dürfen wir die Räumlichkeiten ja für derlei Kunstausstellungen nutzen und haben es nun schon mehrfach überaus erfolgreich praktiziert. Dass gleich drei Preisträger der neuen Ausstellung direkt aus unserer Stadt kommen, ist da noch das Sahnehäubchen obendrauf“, sagt die Schloss-Chefin.

Ausstellung bis Mitte Oktober

Am kommenden Sonnabend, 22. September um 15 Uhr, wird die 24. Deutsche Fotoschau „100 Bilder des Jahres 2017“ auf Schloss Colditz eröffnet. Viele der Preisträger und Teilnehmer werden anwesend sein. Dann können die Besucher ihren Favoriten für den Publikumspreis bestimmen.

Von Thomas Kube