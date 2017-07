Deutlich entspannter als vor einem Jahr kehrte Rüdiger Kleine jetzt aus Oxford zurück. Zwei Drittel seines Bachelor-Studiums an der Elite-Universität konnte der Threnaer abhaken, begonnen haben dreieinhalb Monate Ferien. Eine Auszeit, in der ihm manches durch den Kopf geht, was ihn und die Welt bewegt.