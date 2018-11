Grimma

Noch bis zum 30. November läuft der Fahrradklima-Test, die große Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zum Radverkehr. Mitmachen kann jeder, der Rad fährt, egal ob ADFC-Mitglied ist oder nicht. Die Bewertung besteht aus einem Fragebogen mit 32 Punkten, von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob das Radfahren in der Stadt eher als entspannt oder stressig empfunden wird.

Aktuell haben in Grimma bereits 58 Personen die Möglichkeit genutzt, den Fragebogen online ausgefüllt und in ihrer Stadt radspezifische Kriterien bewertet. „Wir freuen uns, dass bereits so viele Radfahrende in Grimma am Fahrradklima-Test teilgenommen haben. Mit 20 ausgefüllten Fragebögen pro 10.000 Einwohnern ist Grimma im sächsischen Vergleich bereits gut vertreten“, sagt Konrad Krause, der den Fahrradklima-Test für den ADFC Sachsen koordiniert.

50 Teilnehmer pro Stadt sind Minimum

Um die Datenqualität zu verbessern, benötige man aber noch mehr Teilnehmer. Eine Aufnahme in das bundesweite Ranking ist nur möglich, wenn mindestens 50 Personen aus einer Stadt teilnehmen. Im Gegensatz zu diesem Jahr war eine Aufnahme in den letzten Fahrradklima-Test 2016 nicht möglich, weil sich damals nur vier Radfahrer aus Grimma beteiligt hatten.

Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren etwas für den Radverkehr getan. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Die Befragung soll eine Bestandsaufnahme zum Radverkehr in allen deutschen Städten ermöglichen und sowohl dem ADFC als auch der Politik vor Ort Feedback geben. „Der Fahrradklima-Test hat in der Vergangenheit bei vielen Verantwortlichen in der Kommunalpolitik und in den Stadtverwaltungen das Bewusstsein für den Radverkehr geschärft“, so Krause.

Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren etwas für den Radverkehr getan. Ob sich die Bemühungen in der öffentlichen Meinung widerspiegeln, soll der Fahrradklima-Test ans Tageslicht bringen. Die Ergebnisse sind der Gradmesser dafür, wie gut die Bedingungen zum Radfahren in einer Stadt sind. Die Bewertung aus Sicht der Radfahrenden ermöglicht beispielsweise konkrete Aussagen darüber, ob sich Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs positiv ausgewirkt haben oder Investitionen versackt sind.

Radfahrklima

Daher sei es auch für die Stadtverwaltungen und Kommunalpolitiker attraktiv, Radfahrer zu motivieren, bei der Umfrage mitzumachen, so Krause. Dies ist vor allem notwendig, weil eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden muss, um in die Endauswertung zu kommen: Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern brauchen mindestens 50 Teilnehmer, bei bis zu 200.000 Einwohnern sind es 75 und bei mehr als 200.000 Einwohnern sind 100 Teilnehmer notwendig.

2016 kamen deutschlandweit 539 Städte und Gemeinden in die Bewertung. Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet 2018 zum achten Mal statt.

Der Online-Fragebogen kann auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Auch auf Flyern und Plakaten wird auf die Umfrage hingewiesen. Die 32 Fragen lassen sich in zehn Minuten beantworten. Falls eine Frage auf die eigene Gemeinde nicht zutrifft – etwa, weil es keine Einbahnstraßen oder keine Ampeln gibt –, kann man die Frage auch unbeantwortet lassen.

Von LVZ