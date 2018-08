Trebsen

Auf breites Unverständnis stößt unter Trebsens Kommunalpolitikern die Entscheidung des Landratsamts, das Schloss- und Gartenfest auf Freitag und Sonnabend vergangener Woche zu begrenzen. Auch Hannelore Ditzschold (CDU), die als Landtagsabgeordnete am Gesetz zum Sonntagsverkaufsverbot mitgewirkt hatte, kritisiert die Kreisbehörde. Der Veranstalter, der sich nicht an die Weisung gehalten hatte, verzeichnete am Sonntag den größten Zulauf.

„Mit einer Störung der Sonntagsruhe hatte das Fest nichts zu tun“, meint Dietzschold. „Die Leute verbanden die Messe mit einer Besichtigung des Schlosses, waren begeistert, was der Pächter aus diesem gemacht hat. Das ganze Gelände wird dadurch touristisch aufgewertet.“

Gartenfest-Verbot ein Skandal

Als Skandal bezeichnet Stadtrat Markus Praprotnik (CDU) den Beschluss des Landratsamts, das Fest am Sonntag zu verbieten, weil es einen rein gewerblichen Charakter trage. „Unsere evangelisch-lutherische Kirchgemeinde hatte der Veranstaltung zugestimmt. Und wenn sie Ja sagt, sollte es auch die Behörde tun“, argumentiert er. Das Landratsamt, dem er Aktionismus vorwirft, habe unverhältnismäßig gehandelt.

Dass sonntags Früh nur noch wenige Menschen zum Gottesdienst gehen, gibt Dieter Grobe (SPD) zu bedenken. „Aber unsere Gesellschaft ist so geprägt, dass darauf Rücksicht genommen werden muss“, räumt er ein. „Nichtsdestotrotz war es falsch, die Veranstaltung zu verbieten, denn es handelte sich um ein Volksfest. Niemand stand auf dem Marktplatz und verkaufte etwas, sondern das Ambiente des Schlosses war eingebunden. Für Trebsen eine feine Sache.“

In Leipzig kein Verbot

Die Marktschreier verkaufen am Sonntag in Leipzig, da habe keiner etwas dagegen, gibt Peter Emmrich (Linke) zu bedenken. „Und bei uns spielt eine Kollegin Ordnungsamtsleiter. Aus Neid soll unsere Veranstaltung kaputt gemacht werden. Schlimm, dass so etwas passiert. Und richtig, dass der Gartenkönig das Fest durchgezogen hat.“

Von „Unterhaltung für die Menschen“ spricht Volker Killisch (Wählergemeinschaft Altenhain). „Das geht nun mal nur am Wochenende. Deshalb habe ich kein Verständnis für das Verbot“, sagt er.

Gartenfest ein Highlight

„Dienst nach Vorschrift“ wirft Joachim Richter (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft) der Kreisbehörde vor. „Der Markt kann sich selbst regulieren. Wer kaufen und ausstellen will, tut es; wer es nicht will, tut es nicht“, positioniert er sich. „Für unsere kleine Gemeinde ist das Fest ein Highlight, mit dem der Name Trebsens nach außen transportiert wird.“

Als „wunderschöne ruhige Veranstaltung mit hübschen Blumen“ erlebte Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft) das Fest. „Da sollte man Bürokratie Bürokratie sein lassen, schließlich muss das Schloss auch unterhalten werden“, fordert sie. „Die Veranstaltung war einmalig, und Kultur gab es auch. Im Grunde sollten wir so etwas öfter haben.“

Gartenfest-Betreiber sucht Klärung mit Landrat

André König, Geschäftsführer der Arcos GmbH aus Suhl, will schnellstmöglich mit Schlosspächter Jochen Rockstroh und Bürgermeister Stefan Müller (CDU) um einen Gesprächstermin bei Landrat Henry Graichen (CDU) bitten, sobald dieser aus dem Urlaub zurück ist. „Ich hoffe, das kriegen wir bis Ende August hin“, sagt er. Abklären möchte er, wie es in Trebsen weitergeht. Außerdem stehe das Landratsamt vor dem gleichen Problem hinsichtlich der für Anfang September von einem anderen Veranstalter angekündigten Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle in Brandis.

Sonntag trotz Verbots am besucherstärksten

„Wir möchten auf jeden Fall nach Trebsen zurückkehren. Ob nun, wie angekündigt, im Mai oder wieder im August, steht noch nicht fest“, erklärt König. Zwar kamen nach seinen Angaben dieses Jahr mit knapp 4000 Besuchern reichlich 1000 weniger als zur Premiere. Dies sieht er aber der Hitze geschuldet. Der bewölkte Sonntag sei ähnlich stark wie vergangenes Jahr gewesen, bilanziert er und gibt zu bedenken: „2000 Leute pilgerten zu uns. Hätten wir sie zurückschicken müssen, wäre das ein Chaos und Sicherheitsproblem geworden.“

Von Frank Pfeifer