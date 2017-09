Erdmann: Bauarbeiten auf B107 in Grimma sind November abgeschlossen

„Die Baustelle läuft völlig problemlos, wir liegen im Zeitplan“, betont Frieder Erdmann, Chef und Inhaber der Erdmann Bau GmbH mit Sitz in Mügeln. Seit dem 28. August wechseln seine Männer in einem Teilstück der Wurzener Straße in Grimma (B 107) Kanäle und Trinkwasserleitungen aus. Am 8. November sollen die Arbeiten beendet werden.