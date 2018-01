Erich Kästners Erben wetteifern heute im Naunhofer Bürgersaal

Spannung vorm Finale des Vorlesewettbewerbs der Oberschulen und Gymnasien des Kreises. Gesucht wird der Sieger. Dieser qualifiziert sich für den Bezirksentscheid im April in Leipzig und mit etwas Glück für das Sachsenfinale am 5. Mai wieder in Naunhof, wo der Teilnehmer fürs Bundesfinale am 20. Juni in Berlin ermittelt wird.