Bad Lausick

Einen Abend für den Schauspieler Dieter Bellmann, der 2017 starb, gibt es am 5. September im Bad Lausicker Kur- und Stadtmuseum. Die Wahl des Ortes kommt nicht von ungefähr, stand doch „seine“ Klinik, die Sachsenklinik der ARD-Arztserie „In aller Freundschaft“, hier in der Kurstadt. Vor mehr als 15 Jahren begann das Leben von Bellmann als Professor Gernot Simoni.

Erinnerungen und Geschichten

Diese Erinnerungen sind neben anderen interessanten, spannenden und manchmal verrückten Geschichten zu hören, wenn seine Ehefrau Astrid Höschel-Bellmann und Liane Steinbrecher an den beliebten Schauspieler erinnern.

„Ich bin mit Leib und Seele Sachse“, bekannte Dieter Bellmann stets, wenn er mit seinen Reiseerinnerungen auf Lese-Tour war. Als er am 20. November vergangenen Jahres plötzlich starb, steckte er mitten in den Vorbereitungen zu einem zweiten Band seines Buches, in dem auch Geschichten aus Thüringen und Sachsen-Anhalt ihren Platz finden sollten.

Bellmann war unterwegs in Sachsen

Bellmann war gemeinsam mit Drehbuchautorin Liane Steinbrecher zehn Jahre lang als MDR-Mittagskurier durch Mitteldeutschland gereist und hatte Land und Leute vorgestellt. 2015 hatten beide aus rund 500 Sendungen die schönsten Geschichten aufgeschrieben und im Reiseführer der besonderen Art „Dieter Bellmann unterwegs in Sachsen“ veröffentlicht. Das sollte weniger eine Rundreise zu den ohnehin berühmten Sehenswürdigkeiten des Freistaates werden, vielmehr interessierten Bellmann und sein Drehteam die kleinen, oft versteckten und manchmal auf den ersten Blick unscheinbaren Orte.

In Bad Lausick stand „seine“ Klinik

So lernten die Fernsehzuschauer und nun die Leser seines Reiseführers beispielsweise die Mühle von Schmilka kennen, das Stuhlbaumusem in Rabenau, die Sächsische Weinstraße bei Meißen, das Suppenmuseum in Neudorf, die weltweit größte Autokennzeichen-Sammlung im erzgebirgischen Großolbersdorf, das dentalhistorische Museum von Zschadraß im Muldental oder die Rechenschule von Adam Ries in Annaberg-Buchholz.

Natürlich war er auch in Bad Lausick. Dieser Drehtag war für ihn als gestandenen Schauspieler etwas Besonderes: Er hatte das Gefühl, nach langer Zeit wieder nach Hause zu kommen. Fast jeden Tag war er damals zu Dreharbeiten in die Kurstadt gefahren.

Die Veranstaltung im Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick beginnt 19 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich