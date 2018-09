Belgershain/Threna

Die Threnaer feierten am Wochenende gleich drei Tage lang ihr Kinder-Erntefest, das am Freitag mit einem Erntetanzfest begann. Die historische Technik nicht nur bestaunen durften die Kinder am Sonnabend, sondern beim Wettkampf ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellten. Bei allen Disziplinen waren Kraft, Genauigkeit und Schnelligkeit gefragt.

Auch Traktorausfahrten gehören zum Fest. Quelle: René Beuckert (bpa)

Beim Schubkarrenrennen mussten erst kleine Holzstücken geladen werden, bevor es in kürzester Zeit um ein Hindernis herum wieder zurück zum Ziel ging. Das Nageleinschlagen forderte die Konzentration heraus, denn nicht jedem Kind gelang es, mit Schwung in kürzester Zeit den Nagelkopf so genau zu treffen, dass dieser im Holzstamm verschwand.

An einer anderen Stelle war mehr die Muskelkraft gefragt, da der kleine Baumstamm in hohen Bogen am Weitesten geworfen werden sollte.

Mal an der Dreschmaschine kurbeln

Es sei ihnen besonders wichtig, dass die Kinder mitmachen könnten, sagte Mitveranstalter Andre Heider. „Solche Mitmachaktionen kommen bei den Jüngsten gut an, die gern die Herausforderungen annehmen.“ Auch Technik aus der Landwirtschaft, wie sie einst die Groß- und Urgroßeltern noch kannten, zogen die Kinder magisch an. Eine Dreschmaschine, bei der sie gar noch selber mit der Hand die Kurbel drehen durften, hatte es ihnen angetan. Oben in der Öffnung verschwanden Halme mit Ähren dran, und schon nach kurzem Dreh spuckte die Dreschmaschine unten Körner aus. „Wir wollen den Weg vom Feld bis zum fertigen Mehl aufzeigen“, so Heider.

Den Nagel richtig einzuschlagen, ist schwierig. Quelle: René Beuckert

Zum Kindererntefest gab es eine ganze Menge zu entdecken. Auch wie aus einem gefällten Baumstamm Bretter gesägt werden, konnten die Besucher erleben. Wer es gelassener angehen wollte, nahm auf einem Kremser Platz, den eine alte Zugmaschine durchs Dorf zog. René Albrecht vom Dorfklub sagte, dass ohne die Hilfe der Bewohner ein solches Fest nicht möglich wäre. „Die Vereine aus dem Gemeindeverbund, aber auch die Feuerwehr, unterstützen uns tatkräftig.“

Feuerwehr erhält Mannschaftstransporter

Im Verlauf des Festes kam die Feuerwehr zweimal zum Einsatz. Einmal als Eisverkäufer, und zum anderen wurde das neue Mannschaftsfahrzeug feierlich übergeben. „Jetzt sind wir in der Lage, im Ernstfall mit noch mehr Kameraden auszurücken“, äußerte sich Ortswehrleiter Michael Steinbach. In das Festgeschehen bringe man sich gern ein, denn die Feuerwehr sei ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens. 16 Kameraden zähle die Wehr aktuell.

Spaß an der alten Dreschmaschine. Quelle: René Beuckert

Zu DDR Zeiten habe es in Threna schon Feste gegeben, erinnerte sich Andre Heider. „Wir wollen mit dem Kindererntefest an diese Tradition anknüpfen, aus der jedoch kein Rummel entstehen soll. Vielmehr soll der familiäre Charakter den es jetzt besitzt, erhalten bleiben.“ Besucher Stephan Jähn kam mit seinen Kindern gern zum Fest. „Hier erleben die Kinder Landwirtschaft von früher her.“

Von Renè Beuckert