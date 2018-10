Colditz

Jahrelang lebten die Partner auf Schloss Colditz in Sachen Öffentlichkeitsarbeit mehr oder weniger nebeneinander her. Jetzt haben sie sich auf einen einheitlichen Internetauftritt verständigt. Unter www.schloss-colditz.de finden Besucher alle Informationen, die für sie relevant sind.

Die gemeinsame Seite der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, der Gesellschaft Schloss Colditz und der Jugendherberge ähnelt in ihrem Erscheinungsbild denen der anderen historischen Komplexe, die sich in der Hand des Freistaats befinden. „Das Spezielle hier war allerdings, dass wir drei Partner zusammenführen mussten“, erklärt Claudia Rimek-Isaack vom Staatsbetrieb. „Jetzt sind sie endlich vereint.“

Schloss mit Informationen

Für die Chefin der Schlossgesellschaft ein Meilenstein. „Wir begrüßen die Homepage“, sagt Cornelia Hippe-Kasten, die urteilt: „Sie ist topp, besser strukturiert und informativer.“

Der allgemeine Text über das Schloss, den es früher gab, ist verschwunden. Stattdessen stößt der Nutzer auf ein modernes übersichtliches Design mit Fotos und Filmmaterial zur Historie sowie verschiedenen Themengebieten. So kann er gezielter als bisher nach Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen und das Angebot der Jugendherberge suchen. Verwiesen wird außerdem auf Eintrittskarten für Sachsens schönste Schlösser, Burgen und Gärten sowie den Entdecker(s)pass für sieben staatliche Einrichtungen Mittelsachsens.

Schloss mit Anschluss an Verband

„Damit finden wir uns richtig gut im Schlösserverband wieder“, kommentiert Hippe-Kasten. Aktuell ist die Seite nur in Deutsch verfügbar. Laut Rimek-Isaack werden in den nächsten Wochen auch Versionen in englischer, tschechischer und polnischer Sprache bereitgestellt.

Schloss mit Geschichte

Herrschersitz, Jagdschloss, Witwenresidenz – mit seinen weißen Giebeln ist Schloss Colditz eines der schönsten mitteldeutschen Baudenkmäler des 16. Jahrhunderts – und Ausflugsziel für Geschichtsinteressierte. Während des Zweiten Weltkrieges war es ein Kriegsgefangenenlager für hochrangige Offiziere der Westalliierten, wie beispielsweise die Neffen von Winston Churchill und den damaligen englischen König George VI. Von den einfallsreichen Fluchtversuchen erzählt das Fluchtmuseum. Aber auch der Flüsterbogen, das Renaissanceportal der Schlosskapelle, die Pferdeschwemme und der Schlossturm mit der Welschen Haube sind beeindruckende Zeugnisse der Geschichte.

Schloss mit Kultur

Die Schlossgesellschaft als Förderverein für den Erhalt der Kultur gestaltet eigene museale Angebote und bietet Führungen an. Ihre Veranstaltungen begeistern Menschen aus der gesamten Region. Sie vermietet außerdem Räume unter anderem für Feiern, Hochzeiten, Projekttage und Workshops.

Schloss mit Beherbergung

Wer übernachten will, der findet in der Jugendherberge Colditz 34 helle und modern ausgestattete Zimmer für bis zu 161 Gäste. Tagungsräume mit Terrassen, das Kaminzimmer, die historische Wachstube und die kleine Bibliothek können Familien, Schulklassen und Seminargruppen nutzen.

Von Frank Pfeifer