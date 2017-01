Bad Lausick. Erzieherinnen und Erzieher werden in der Evangelischen Schule für Sozialwesen in Bad Lausick, die nach der Wende den Namen Luise Höpfner erhielt und einst unter Bethlehemstift firmierte, seit den Fünfzigerjahren ausgebildet. Als Vorstufe hat sich die Ausbildung zum Sozialassistenten etabliert. Für jede der beiden Richtungen werden ab dem Sommer 50 neue Interessenten aufgenommen. Sie kommen aus ganz Sachsen und sogar darüber hinaus. Neu ist, dass sich in der renommierten kirchlichen wie weltoffenen Ausbildungsstätte Menschen mit Behinderungen auf einen pädagogischen Beruf vorbereiten können. Am Sonnabend stellen Lehrer und Schüler ihr am Rand des Kurviertels gelegenes Haus allen Interessenten vor.

„Mit einem gewissen Ehrgeiz und mit Unterstützung lässt sich das gut bewältigen. Ich könnte mir auch gar nichts Schöneres als diesen Beruf vorstellen“, sagt Kristin Kestel. Die 19-Jährige, die in der Nähe von Chemnitz zu Hause ist, möchte Erzieherin werden – seit sie selbst Kindergarten-Kind war: „Meine Erzieherin damals hat mich geprägt. Mit der stehe ich noch immer in Kontakt.“ Beim Tag der offenen Tür in Bad Lausick nahm Kestel, die gehbehindert ist, im vergangenen Januar Kontakt mit der Evangelischen Schule auf, entschied sich für die zweijährige Ausbildung zum Sozialassistenten, um im selben Haus drei Jahre Erzieher-Ausbildung anzuschließen. Eine richtige Entscheidung, sagt sie: „Mir wird in vielem freie Hand gelassen. Ich kann auch mal sagen, dass etwas nicht geht.“ Zudem sei das Lehrer-Schüler-Verhältnis ein sehr gutes.

Werner Müller leitet die Evangelische Schule für Sozialwesen in Bad Lausick seit 2011. Kristin Kestel (li.) und Maximilian Große (re.) haben hier im vergangenen Sommer ihre Ausbildung begonnen Quelle: Jens Paul Taubert

Maximilian Groß aus Leipzig wird ebenfalls Sozialassistent. Ob er später Erzieher wird oder sich anderenorts für Altenpflege oder Behindertenhilfe entscheidet, weiß er noch nicht: „Ich warte die weiteren Praktika ab, dann lege ich mich fest.“ Der 18-Jährige ist schwerhörig, findet in Bad Lausick aber Möglichkeiten, damit verbundene Einschränkungen zu kompensieren – und ist inzwischen sicher, das auch später im Beruf zu können.

Sich für eine Berufsausbildung in Bad Lausick zu entscheiden, lag für Marie Siebenhörl in mehrfacher Hinsicht nahe: geografisch, von der Ausrichtung her und weil sie zuvor im Evangelischen Schulzentrum Muldental im nahen Großbardau lernte. Gemeinsam mit einer Freundin entschied sich die 17-jährige Wurzenerin, aufgrund einer Erkrankung beeinträchtigt, hier Erzieherin zu werden: „Weil die Arbeit mit Kindern mir Spaß macht.“ Praktika hätten sie darin bestärkt. Schon in der 9. Klasse hatte sie sich über ihren beruflichen Werdegang informiert.

Junge Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen Ausbildungschancen zu eröffnen, Wege zu ebnen, ist für Schulleiter Werner Müller ein besonderes Anliegen: „Sie können für sich selbst testen, was geht. Und sie können entscheiden, wo sie im breiten Spektrum späterer Einsatzmöglichkeiten ihren Platz finden.“ Dass sie ihn finden ebenso wie alle anderen Absolventen der Evangelischen Schule, daran zu zweifeln hat Müller keinerlei Anlass. Der jüngste Jahrgang habe ebenso wie all anderen zügig Arbeit gefunden, und das ausdrücklich nicht nur in kirchlichen Einrichtungen, sondern im gesamten Sozialbereich.

„Der Bedarf an gut ausgebildeten Erziehern ist nach wie vor groß, und daran dürfte sich so schnell nichts ändern“, sagt Müller. Voraussetzung für die Ausbildung in Bad Lausick ist eine abgeschlossene Berufsausbildung – oder die Qualifikation zum Sozialassistenten, die nach Abschluss der Oberschule beginnt und die vor Ort angeboten wird. Dass sich unter den Schülern Jahr für Jahr Menschen mit beruflicher Erfahrung auf anderen Gebieten finden, nimmt der Schulleiter als willkommene Bereicherung, „denn sie bringen ja auch Lebenserfahrung ein“.

Aktuell lernen in dem Schulkomplex an der Heinrich-Heine-Straße 210 Frauen und Männer. Nicht dauerhaft etablieren konnte sich das Fachoberschul-Angebot, das – als Ausgleich für die in Bad Lausick aufgegebene gymnasiale Ausbildung – zum Fachabitur führte.

Zum Tag der offenen Tür am 14. Januar ist die Schule von 10 bis 14 Uhr für alle Interessenten geöffnet. Weil die Straße unmittelbar vor Schule und Wohnheim wegen einer Baustelle gesperrt ist, sollten Besucher im Umfeld einen Parkplatz suchen.

