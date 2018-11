Grimma/Großbardau

Im Evangelischen Schulzentrum Großbardau (EVA) kann sich die Elternschaft nicht aus der Verantwortung stehlen. Und niemand, der seinen Schützling in der freien Bildungsstätte im Grimmaer Ortsteil einschult, kann geltend machen, er respektive sie hätte davon nichts gewusst. Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend bekamen die Besucher ein A4-Blatt mit auf den Weg, dem sie entnehmen konnten, dass Eltern laut der Schulordnung mindestens zehn Pflichtstunden pro Schuljahr in Form etwa von Arbeitseinsätzen oder des Einbringens in die Ganztagsangebote zu leisten hätten.

Der Aggressivität den Zahn ziehen: Die Sechstklässler Bruno (li.) und Richard standen den kleinen Schulbesuchern mit Rat und Tat beim Basteln von Wutbällen zur Seite. Quelle: Roger Dietze

Doch auch darüber hinaus spielen die Eltern im pädagogischen Konzept des EVA eine zentrale Rolle. „Wir setzen stark auf eine Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, Eltern und Schülern, und wenn es an einer dieser drei Stellen Probleme gibt, suchen wir das Gespräch“, erläutert Antje Nothnagel, die in der Schulleitung für die Planung zuständig ist.

Lernen am Schulzentrum ist gefragt

Und dieses Konzept, das ferner auf dem eigenverantwortlichen und klassenübergreifenden Arbeiten sowie dem Schüler- (und nicht Lehrer-) zentrierten Unterrichten aufbaut, erfreut sich ganz offensichtlich einer anhaltend großen Nachfrage. „Unsere Oberstufen-Klassen sind mittlerweile komplett gefüllt, und unsere Grundschule erreichen mittlerweile Anfragen von Eltern von Drittklässlern“, so Antje Nothnagel, die nicht ohne Stolz erwähnt, dass in diesem Schuljahr die ersten vier EVA-Gymnasiasten ihr Abitur zu einem erfolgreichen Ende gebracht hätten. „Bei den Realschülern war es bereits der sechste Jahrgang, und bislang liegt die Erfolgsquote bei 100 Prozent.“

Lecker, lecker: Neuntklässlerin Tara legte sich in der Waffelbäckerei ins Zeug. Quelle: Roger Dietze

Ein Erfolg, der viele Väter respektive Mütter hat. Die Unterschiede zu einer staatlichen Schule hat etwa die 18-jährige Silva aus Güldengossa unmittelbar erlebt. „Ich bin nach dem Abschluss der achten Klasse von Großbardau ans Rahn-Gymnasium in Leipzig gewechselt und hatte mit den dortigen großen Klassenstärken meine Probleme“, erzählt die Physik-Studentin, die den Tag der offenen Tür an ihrer früheren Bildungsstätte dazu nutzte, um sich nach eigenem Bekunden ein Bild von deren Entwicklung zu machen. „Auch das Lernen war am EVA individueller, ich danke meinen Eltern auf jeden Fall, dass sie mir den Besuch dieser Schule ermöglicht haben.“

Des Lobes voll war auch Günther Stampfl, der gleich drei Enkel in der Großbardauer Bildungsstätte in guten Händen weiß. „Sie können ihre kreative Ader ausleben, alle drei gehen jedenfalls sehr gern in diese Schule“, so der Leipziger mit bayerischen Wurzeln.

Schule sieht sich nicht als Konkurrenz

In eine Schule, die am Sonnabend Einblicke in ihre vielfältigen Angebote und didaktischen Konzepte bot. So wurde unter anderem über die offenen Stammgruppen der Grundschule informiert und die Martins-Geschichte zur Aufführung gebracht. Einblicke in die diversen Schüleraustausch-Programme wurden gewährt und die verschiedenen Lernbüros vorgestellt. „Unsere Schule sieht sich ausdrücklich als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu anderen Schulen“, so Antje Nothnagel.

Von Roger Dietze