Grimma/Großbardau

Am 17. November lädt das Evangelische Schulzentrum Muldental in Großbardau, Pestalozzistraße 2, zum Tag der offenen Tür ein. Eltern, Schüler und weitere Interessenten sind von 10 bis 15.30 Uhr willkommen.

Räume geöffnet – ein Theaterstück im Hort

Nach Angaben von Geschäftsführer Niko Kleinknecht gibt es in allen Räumen die Möglichkeit zum Austausch und Umschauen. Verschiedenen Stationen locken zum Mitmachen. Spieletische und offene Stammgruppenräume geben in der Grundschule Einblick in den Alltag. In Oberschule und Gymnasium gibt es eine Info-Lounge zum Leben am Schulzentrum und Experimente im Fachkabinett der Naturwissenschaften.

Im Hort wird die eigene Theatergruppe um 11.30 und um 13 Uhr das Theaterstück „St. Martin“ aufführen. In der Grundschule wird um 13.30 Uhr ein Vortrag unter anderem zur Pädagogik der Grundschule sowie zum Aufnahmeverfahren gehalten. Die Leitung der weiterführenden Schule lädt zu halbstündigen Informationsspots für Eltern und neue interessierte Schüler ein. Für das leibliche Wohl sorgen das Eltern-Café in der Mensa, eine Suppenküche und die Waffelbäckerei.

Von lvz