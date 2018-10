Grimma

25 Brot- und etwa 20 Brötchensorten von fünf Bäckereien aus der Region wurden am Freitag in der Grimmaer Hauptstelle der Volks- und Raiffeisenbank Muldental am Markt genau unter die Lupe und den Gaumen genommen. Ingo Schöne, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft des Landkreises, war mit der Resonanz zufrieden. „Soviele Bäcker haben wir überhaupt nicht mehr in unserer Region. Und wenn sich etwa ein Drittel unserer freiwilligen Prüfung stellt, so ist das durchaus erfreulich.“ Da sowohl die Kreishandwerkerschaft als auch die Bäckerinnung mittlerweile die Landkreise Leipzig und Nordsachsen umfassen, gab es dieses Jahr erstmalig drei Prüfungstermine in den jeweiligen Regionen. Nach Borna und Torgau war Grimma die letzte Station für Brotprüfer Michael Isensee.

Freiwillige Selbstkontrolle fürs Bäckerhandwerk

Seit vielen Jahren tingelt der Feinschmecker für Getreideprodukte im Auftrag des Instituts für Qualitätssicherung von Backwaren, inzwischen Deutsches Brotinstitut genannt, durch Nord- und Ostdeutschland. „Die Prüfung ist eine freiwillige Selbstkontrolle vom Bäckerhandwerk“, erläuterte Isensee. „Alle Bäckereibetriebe der Innung können hier kostenlos ihre Brote und Brötchen überprüfen lassen.“ Form und Aussehen, Oberfläche und Krusteneigenschaften, Innen- und Krumenbild, Struktur und Elastizität, Geruch und Aroma werden untersucht. Sinn und Zweck der Prüfung sei es, eventuelle Fehler in der Produktion festzustellen, um die Qualität der Produkte zu verbessern. Von den 134 am Freitag durchgeführten Proben bekamen 48 Brote das Prädikat „Sehr Gut“, 27 Brote ein „Gut“. Nur acht Brote entsprachen nicht den Qualitätskriterien. Bei den Brötchen waren 31 sehr gut, 17 gut und drei ohne Prämierung.

Von Thomas Kube