Naunhof

Der Fahrkartenautomat auf dem Naunhofer Bahnhof ist gesprengt worden. Im morgendlichen Pendlerverkehr standen Fahrgäste vor einem völlig demolierten Automaten.

Vorläufigen Angaben zufolge sollen sich die Täter gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Mittwoch am Automat zu schaffen gemacht haben.

Mitarbeiter der Mitteldeutschen Regionalbahn waren am Mittwoch Vormittag dabei, die stark zerstörte Technik zu bergen. Dabei wurde offenbar deutlich, dass die Geldkassette noch im Automaten steckte. Obwohl das Bargeld nicht entwendet wurde, ist nach Angaben des Betreibers ein hoher Sachschaden entstanden.

Es ist nicht der erste Anschlag auf den Automaten in Naunhof. Anders als in diesem Fall ist im Januar 2018 der Anschlag so heftig gewesen, dass sich dabei die Geldkassette gelöst hatte. Auch zwei Fensterscheiben und eine Mauer des Bahnhofsgebäudes waren zu Bruch gegangen.

Von Frank Schmidt