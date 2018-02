Fairplay Soccer Tour macht Station in Grimma

In diesem Jahr steigt nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auf der Insel Rügen spielen auch die besten Straßenfußballer der Welt ihre Meister aus. Bei der Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2018, die am 15. März Station in Grimma macht, können sich die besten Teams für diese WM ins Gespräch bringen.