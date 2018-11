Geflügelzüchter Wilfried Große aus Köllmichen bei Mutzschen schaffte dieser Tage in Dänemark einen sensationellen Hattrick. Nach EM-Titeln 2012 und 2015 in Leipzig und Frankreich wurde der 72-Jährige jetzt zum dritten Mal in Folge Europameister. Seine Puten sind somit das Nonplusultra auf dem Kontinent.