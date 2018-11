In ganz Deutschland wird am 16. November vorgelesen, denn es ist der Bundesweite Vorlesetag. Wir möchten den Tag mit euch feiern und wie ginge das besser, als mit einer Geschichte?! Jennifer Sieglar, logo!-Moderatorin, liest in Berlin vor – und ihr könnt hier live dabei sein, um 8.15Uhr geht’s los. Seid mit eurer Kita, Schulklasse, Freundesgruppe, Kollegenkreis oder wem auch immer dabei! Lasst euch von einer Geschichte begeistern und lest dann selber vor. Mehr Infos findet ihr hier: http://www.vorlesetag.de Der Bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative von DIE ZEIT , Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung / Deutsche Bahn Konzern