Grimma

Die in Leipzig wohnende selbstständige Malerin und Grafikerin Lydia Lander war mehrfach bei Ausstellungseröffnungen in der Grimmaer Rathausgalerie. Sie fand Gefallen an der Örtlichkeit und dachte darüber nach, dort selber eigene Arbeiten zu präsentieren. Da sie nicht zur – in Grimma bekannten – Leipziger Künstlerszene gehört, wandte sie sich direkt an die Verantwortlichen vom Förderkreis für Kunst und Kultur in Grimma, die Betreiber der Rathausgalerie am Markt. Holger Vogt wurde sich schnell mit der gebürtigen Brandenburgerin einig.

Arbeiten entstehen im öffentlichen Raum

„Das ist mal eine andere Art der Ausstellung", sagte er gegenüber LVZ. Es sei selten, dass ein Künstler wirklich in der Natur oder eben an öffentlichen Plätzen seine menschlichen Motive sucht und sie dort auch gleich als Zeichnung festhält. Die 33-Jährige zeigt nunmehr ab Samstag bis Anfang September etwa 40 Bilder, die überwiegend Menschen auf öffentlichen Plätzen zeigen. Vor Ort entstehen die Kunstwerke als Bleistiftzeichnungen, später werden sie dann mit Farbe und Tusche coloriert. Titel der Schau: Findlingsgarten. „Im Studium musste ich immer großflächige Ölbilder malen, deshalb habe ich angefangen auf kleineren Formaten Menschen zu zeichnen – wo immer ich die Situation für spannend hielt.“ Mittlerweile seien die Menschen das Wichtigste in ihrem Kunstschaffen.

Vernissage am Samstag, 11 Uhr in der Rathausgalerie Grimma

Von Thomas Kube