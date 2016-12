Grimma/Golzern. Ein Feueralarm im ATR-Landhandel Golzern sorgte in der Nacht zum Mittwoch bei 47 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grimma, Döben und Nerchau für ein schlimmes Erwachen. Gegen 22.30 Uhr wurden die Helfer an die Schläuche gerufen. Weil sich der vermeintliche Brand als Fehlalarm herausstellte, konnte Einsatzleiter Michael Grimm rasch Entwarnung geben. Also keine Wiederholung der Ereignisse von 2012, als ein Gebäude der Firma lichterloh in Flammen aufging. Etwa 110 Kameraden waren bis zu zwei Tage im Einsatz, um einem Flammeninferno zu bekämpfen, das einen Millionenschaden verursachte. Die Befürchtungen, es könnte erneut ein solcher Brand ausgebrochen sein, wurden von der Tatsache genährt, dass die Alarmierung von einem Handfeuermelder ausgegangen war. „Folglich muss hier jemand auf ein Ereignis reagiert haben“, mutmaßte die Einsatzleitung und bemühte sich um einen Klärung noch vor Ort, während die ersten der insgesamt acht Einsatzfahrzeuge wieder in ihre Depots beordert wurden. Es blieb dabei: „Fehlalarm durch technischen Defekt des besagten Handfeuermelders“, schrieb Grimm ins Einsatztagebuch. „Auch das kann passieren“, kommentierte er noch die nächtliche Störung in der Umgebung. Dass diese mit einem Großaufgebot an Menschen und Material gerechtfertigt war, erklärte Kamerad Thomas Knoblich. „Bei so einer Alarmierung wird automatische eine Rettungskette mobilisiert. Da kann man nicht erst einmal gucken, ob es wirklich nur ein Defekt an einem der Alarmmelder ist, da muss man sofort eingreifen können. Was hier in Golzern ja leider schon einmal notwendig war“, sagte Knoblich. Die Kosten für den Einsatz werden dem Betrieb in Rechnung gestellt.

Bei dieser Gelegenheit ließen vor allem die Grimmaer Kameraden wissen, dass sie in der Silvesternacht statt bunte Hüte und Pappnasen ihre Einsatzkluft tragen werden und so zu einer etwas anderen Neujahrsparty ins Gerätehaus einrücken, um sofort einsatzbereit zu sein. Freilich in der Hoffnung, dass Blaulicht nicht zur Partybeleuchtung gehört.

Von Frank Schmidt