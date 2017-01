Grimma. Die Flüchtlingsunterkunft im Gewerbepark Grimma-Süd ist die erste Station von Gerald Lehne in der Reihe der Heime im Landkreis Leipzig. Der Erste Beigeordnete hat vorerst das Dezernat des unerwartet verstorbenen Thomas Voigt übernommen und will sich auch in die Problemlagen zur Flüchtlingsbetreuung rasch einarbeiten. Bis die Stelle des Zweiten Beigeordneten neu besetzt sei, werde wohl ein Jahr vergehen, sagte Lehne. Nach und nach will er jetzt alle Asylheime besuchen, zum Auftakt am Mittwoch wählte er bewusst den sogenannten Roten Ochsen in der Südstraße wegen des Vorfalls kurz vor Weihnachten und den wiederholten Fehlalarmen in der Unterkunft.

Wie berichtet, hatte in der Nacht zum 22. Dezember ein 18-jähriger Iraker ohne Not einen Feuermelder gedrückt, ein 22-jähriger Landsmann hatte dann vor dem Haus einen Feuerwehrmann angegriffen. Der Betroffene, Ullrich Rückert, war am Mittwoch bei der Lehne-Visite zugegen, nachdem er Minuten zuvor auf dem Polizeirevier in Grimma ausgesagt hatte. Er wollte in jener Nacht gerade das Licht aufbauen, als der 22-Jährige ihn am Arm gepackt und „Ich ficke deine Mutter, hau’ ab“, gesagt habe. „Als er mit der Bierflasche in der Hand ausholte, schubste ich ihn weg“, so Rückert. Die Flasche habe der junge Mann zwischen Einsatzwagen und Treppe geworfen und auch andere Kameraden beleidigt. Er sei schockiert gewesen, so der Feuerwehrmann.

„Das ist nicht zu tolerieren“, ist Vizelandrat Lehne mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger zum Verhalten des Asylbewerbers einer Meinung. Den Bewohnern im Heim werde das kommuniziert. Der 22-jährige Iraker wurde in ein anderes Heim verlegt und hat Hausverbot im Roten Ochsen, wo seine Freunde wohnen. Zudem regte Lehne an, wegen der wiederholten Fehlalarme das Bauordnungsrecht auszureizen. Es bestehe die Möglichkeit, beim Auslösen eines Brandmelders den Alarm bis zu drei Minuten zu verzögern und damit einen unnötigen Feuerwehreinsatz zu stoppen. Das wolle das Landratsamt mit der Stadt diskutieren. Wolfgang Möller vom städtischen Ordnungsamt signalisierte indes Ablehnung. „Der Alarmierungsplan mit der direkten Aufschaltung zur Leitstelle sollte so bleiben, drei Minuten Verzögerung können wir nicht machen.“ Jörg Mehler vom Heimbetreiber, der Bayrisch-Sächsischen Gesellschaft für Herbergen und Liegenschaften mbH mit Sitz in Leipzig, meinte, dass auch schon eine halbe Minute reichen würde.

Rathauschef Berger mahnte erneut an, beim Wachpersonal im Roten Ochsen nicht zu sparen. In der Unterkunft habe es bislang wenige Probleme gegeben, „aber wenn Personal runtergefahren wird, könnte sich das ändern“. Nach der Aufschaltung des Alarmsystem auf die Leitstelle reduzierte das Landratsamt die Wache und zahlt wie in den anderen Objekten nachts sowie rund um die Uhr an Feiertagen und am Wochenende für je zwei Leute. Tagsüber ist Heimleiter Amir Mahmoud mit seinem Team zuständig. Mohammed Al-Jabory von der in Grimma eingesetzten Wachfirma Black Night bestätigte indes Bergers Befürchtungen. Seit der Reduzierung, „erlauben die sich immer mehr, sie werden lauter und frecher“, klagte er über das Verhalten einzelner Flüchtlinge. Mitunter wäre die Situation eskaliert, „würden wir sie nicht seit Monaten persönlich kennen“. Laut Mehler denkt der Betreiber darüber nach, zusätzlich zu den vom Landratsamt finanzierten Leuten Wachpersonal einzusetzen.

Derzeit sind 126 Flüchtlinge im ehemaligen Bürogebäude mit der roten Fassade untergebracht. Die Betriebserlaubnis liege bei 145 Personen, „daran halten wir fest“, sagte Silvia Michels, Leiterin des Ausländeramtes beim Landratsamt. Wenn das Heim Bahren bis Ende März geschlossen wird, käme nur ein Teil der 82 dortigen Flüchtlinge nach Grimma-Süd.

Von Frank Prenzel