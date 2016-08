Grimma. Das Hotel Husarenhof in Grimma (Landkreis Leipzig) ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Aus noch unbekannter Ursache brach das Feuer gegen 21 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes aus. Hotelgäste und Personal konnten sich ins Freie retten, verletzt wurde niemand.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer im Zentrum der Muldestadt sorgte für große Aufmerksamkeit, dutzende Menschen verfolgten den Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften.

Am Gebäude entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe, hieß es am Mittwoch. Experten von Polizei und Feuerwehr haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

