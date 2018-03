Feueralarm in Trebsener Wertstoffhof

Trebsen. Feueralarm wurde am Dienstagvormittag in Trebsen ausgelöst. Auf dem Betriebsgelände eines Wertstoffhofes in der Industriegebietsstraße stieg undefinierbarer schwarzer Rauch auf, der zudem rasch einen Geruch von verbranntem Gummi verbreitete.

Feuerwehren und Rettungsfahrzeug fahren auf das Gelände. Quelle: Frank Schmidt

Wie der Trebsener Wehr- und Einsatzleiter Daniel Rudolph bestätigte, war das Feuer bei Schweißarbeiten ausgebrochen, konnte aber von den Mitarbeitern des Betriebes vor Ort eigenständig gelöscht werden.

Deshalb konnten die inzwischen angerückten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Trebsen, Nerchau und Grimma sowie ein vorsorglich zum Einsatz gekommenes Rettungsfahrzeug unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Von Frank Schmidt